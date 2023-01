Derde leerjaar Sint-Jozef zet Soep op Stoep-actie op poten

In de Sint-Jozefsschool organiseerden de leerlingen van het derde leerjaar een Soep op de Stoep-actie. “Ze deden hiervoor de opmaak van verschillende affiches die ze later ook overal gingen rondhangen. Daarnaast maakten ze promotie als spreekoefening in de andere klassen.”

De leerlingen verkochten jetons voor de geïnteresseerden. “Kinderen en personeelsleden mochten voor een vrije bijdrage aankoop doen. Ook de soep maakten ze zelf. Ze versneden en maakten de groenten schoon. Daarna werd de soep gemixt, afgekruid en verkocht. Voor de soep was er een samenwerking met De Fruitcentrale en de koks Lies en Geert van Huize Sint-Jozef.” (foto API)