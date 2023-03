De vier Menense Scholen strijden tot het bittere eind op 100 dagen

Op vrijdag 10 maart vieren alle leerlingen uit het zesde middelbaar de 100 dagen. Dit unieke moment in hun prille carrière moet een feest worden dat in goede en veilige banen moet worden geleid. Stad Menen zal daar dan ook 100 procent voor in staan.

Ook de stedelijke jeugddienst doet op deze speciale dag zijn duit in het zakje met onder meer heuse scholenbattle. “Onze ‘Battle of the Schools’ is op donderdagnamiddag tussen 17:30 uur en 19:30 uur in Park Ter Walle. De verschillende secundaire scholen gaan hier de strijd aan met verschillende leuke ludieke opdrachten”, zegt Silina Verhaeghe van de Jeugddienst. De vier secundaire scholen uit Menen kregen deze uitnodiging in de bus en daarom zagen we vanaf 17:30 uur het Sint-Aloysiuscollege, GO! Futura, Sint-Joris en het VTI Menen start en strijdensklaar voor de ‘Battle’ van hun leven.

“We willen de jongeren iets aanbieden op hun 100 dagen feest zodat ze eens op een leuke manier met elkander kunnen kennis maken. De prijzenpot is een compleet feestpakket om vrijdag te gebruiken tijdens hun ‘eigenste’ groot feest. We zijn in ieder geval héél tevreden met de grote opkomst van toch wel méér dan 100 leerlingen. Dat te beste mag winnen”, lacht Silina. (NVM)