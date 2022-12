De Valke uit Lichtervelde is een ‘Zingende School’

GO! Basisschool De Valke uit Lichtervelde heeft van Koor en Stem het label ‘Zingende School’ gekregen. De Valke is een van de 55 scholen die dat label kregen, dat aangeeft dat de school zich engageert om bewust bezig te zijn met zingen.

“Kinderen houden van zingen”, vertelt directeur Nele Dockx. “Het is leuk en gezond. De schoolomgeving is de ideale plek om fundamenten te leggen voor een positieve muzikale entiteit. Als ‘Zingende School’ engageer je je om bewust bezig te zijn met zingen op school en dat kan op veel manieren.”

Koor en Stem begeleidt de scholen in hun project, door inspiratie en adviezen te geven. In oktober organiseren ze steeds de Dag van de Zingende Leerkracht.

Fluitend het jaar 2023 in

Twee leerkrachten van de school volgden nascholing bij Koor en Stem. “Zij zijn de trekkers van dit project,” legt Nele uit. “Maandelijks hebben we een forum met de hele school. Tijdens dat forum zingen we dan steeds samen. We leren telkens een nieuw lied. In de klassen zingen de kinderen ook vaak.”

Intussen startte één van de juffen een zoektocht naar (groot)ouders die graag musiceren of zingen. “Op die manier vormen ze een groepje enthousiastelingen die mee de liedjes van de kinderen willen begeleiden, bijvoorbeeld bij een schoolfeest. “Met het label ‘Zingende School’ wandelt De Valke alvast fluitend het oude jaar uit en 2023 in”, zegt Nele enthousiast.