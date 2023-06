De Libel op erfgoedklas in openluchtmuseum

Samen met onder meer hogeschool Vives heeft basisschool De Libel een op maat gemaakt programma uitgewerkt voor 5 halve dagen erfgoedklassen in openluchtmuseum Bachten De Kupe.Leerthema’s werden er in de praktijk omgezet. “Het openluchtmuseum in Izenberge is een straffe erfgoedsite op een steenworp van onze school”, zegt directeur Sofie Maes. “Spelenderwijs hebben de kinderen met een deel van de collectie kennis gemaakt. We legden de focus op techniek en hoe er vroeger gewerkt en geleefd werd. Ze zagen oude ambachten als spinnen, de houtoven opstoken en er brood in bakken, werken met hefbomen en katrollen, … Men leerde er om constructief samen te werken, kritisch te zijn en oplossingsgericht te denken. Er werd ook ingespeeld op opportuniteiten van het moment! Zo werd er een stukje heraanleg van de kasseien op de binnenkoer overgelaten, zodat de leerlingen dat konden afwerken. Voor onze school was dit een zeer geslaagd project”, zegt Sofie. “Met dank aan de vrijwilligers die hieronder mee hun schouders hebben gezet.” Op de foto zien we Myrthe Rutten uit het zesde leerjaar die aan gids Anja Goudeseune leert spinnen. (AB/gf)