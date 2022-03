De Klimaatbende, voor een betere leefomgeving

De lagere scholen van Meulebeke gingen in 2019 samen met het gemeentebestuur van start met De Klimaatbende, een engagement om de leerlingen aan te sporen de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden. Ondertussen engageren de kinderen van de vijfde klas zich op meerdere vlakken om onze leefomgeving zo aangenaam mogelijk te houden.

De klassenjuffen Amber Huvaere en Amber Lambert startten met hun 13 leerlingen uit het vierde leerjaar van de Paandersschool het project met de ijsrace, waarbij de leerlingen een ijsklomp zo lang mogelijk dienden ‘in leven te houden’. “ We bouwden eerst een huisje uit verschillende materialen en dan was het vooral een kwestie van goed te isoleren. We leerden op die manier de betere isolatiematerialen kennen”, aldus Robin. “We hebben ook onze handen uit de mouwen gestoken en daadwerkelijk bomen aangeplant op de berm langsheen de Randweg”, pikt Ruby in. “Verder hebben we ook een grote zwerfvuilactie op het getouw gezet in de omgeving van onze school.”

“Met de Klimaatbende zorgen we eveneens dat er geen overtollig verpakkingsmateriaal meegenomen wordt naar de klas”, aldus Matteo. “Boterhammen horen thuis in een boterhammendoos en niet meer in een of andere folie die daarna weggeworpen wordt. Verder hebben we ons ook ingezet om energie te besparen. We controleerden of alle lichten gedoofd waren na de schooltijd of tijdens de recreatieperiodes. We namen ook deel aan de dikke truiendag.”

“We hielden ook een voedselinzameling voor de hulpbehoevenden in onze regio, een initiatief dat op grote steun kon rekenen van alle ouders en dorpsgenoten”, zegt Elena tot besluit.

Burgemeester Dirk Verwilst en schepen Danny Bossuyt kwamen de leerlingen bedanken voor hun inzet. Ze spraken de hoop uit dat men een blijvende bekommernis zou hebben voor het milieu.