‘De Kleine Tovenaar’ organiseert zeepkistenrace en rommelmarkt in de Koning Boudewijnstraat in Emelgem

Freinetschool De Kleine Tovenaar huist normaal in de Tinnenpotstraat, maar daar is men nu bezig met een volledige make-over van de school. De school van directeur Jan Devos heeft nu haar onderkomen op twee locaties. De jongsten in kasteel Wallemote, de oudsten volgen les in de vroegere Internos-gebouwen in de Koning Boudewijnstraat. En op die laatste locatie organiseren ze nu zaterdag hun eigen versie van een schoolfeest.

Zaterdag 14 mei van 13 uur zul je terecht kunnen voor een echt straatfeest in de Kon. Boudewijnstraat. Niet enkel de ouders, maar de hele buurt is er uitgenodigd. Er zijn tal van activiteiten waarbij we onze ouders, kinderen en de hele buurt op uitnodigen. Er is een programma voor de kinderen (grime, straatanimatie, volksspelen,…). Vanaf 14 uur is er in diverse leeftijdsgroepen, van kleuter tot de ouders toe, een zeepkistenrace. Er is ook doorlopend, van 13 tot 18 uur, rommelmarkt.