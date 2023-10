De Kleine Kunstgalerij neemt deel aan Visite en bezoekt Woonzorgcentrum Pottelberg

Visite of ‘de tekenklas op verplaatsing’ is een tekenspel waarbij twee generaties worden samengebracht. 21 leerlingen van klas L5 van basisschool De Kleine Kunstgalerij in Felix de Bethunelaan ging op Visite in een woonzorgcentrum in de buurt. “We steken de straat over voor een unieke ontmoeting met 10 bewoners van WZC Pottelberg. Al tekenend leren ze elkaar kennen”, zegt directeur Adelheid Seynnaeve.

Het spel van Visite bestaat uit een lange tekenstrook met originele opdrachten die leiden tot een gesprek om elkaar beter te leren kennen zoals bijvoorbeeld ‘Teken het lievelingsgerecht van de persoon rechts van jou’. Er wordt getekend in kleine groepjes van ongeveer twee kinderen en één oudere. Elk groepje krijgt een eigen tekenstrook die al tekenend wordt uitgerold. “Toen ik de oproep van Visite kreeg, wist ik meteen dat dit iets was voor onze school. Juf Charline van het vijfde leerjaar en ook de verantwoordelijken van het woonzorgcentrum waren meteen enthousiast”, vertelt Adelheid.

“Het is fantastisch om die verbinding tussen kinderen van 10 jaar en ouderen te creëren. Veel van onze leerlingen zijn nog nooit in contact gekomen met een woonzorgcentrum”, vertelt juf Charline. “De samenwerking tussen jong en oud leert de kinderen ook respect. Ze waren alvast super enthousiast toen ik hen vertelde over de uitstap.”

Arthur Vandecasteele en Rayan Kasmi, beiden nog negen jaar, vergezellen de tafel van Ginette Vandeginste (80). Zij heeft lang gewerkt in de Kortrijkse jeugdinstelling Stella Maris. “Ik kon goed omgaan met de kinderen. Het is fijn om ze hier nog eens te verwelkomen. We hebben al veel gebabbeld. Ze zijn flink (lacht). Intussen weet ik dat Arthur zijn lievelingseten frietjes is en van Rayan pizza”, vertelt Ginette. “En van haar is het aardappelen met kippenboutjes”, vult Rayan aan.

De uitstap viel bij alle kinderen in de smaak. “Het is een creatieve manier om kennis te maken met de bewoners van het woonzorgcentrum. Tekenen is leuk, en het betekent ook geen les”, lacht Rayan.