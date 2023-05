De Jozefienen in finale van Vlajo-wedstrijd

Sinds vorige week zijn de twintig Vlaamse finalisten van de jaarlijkse Vlajo-wedstrijd voor mini-ondernemingen bekend. Mini-ondernemingen zijn doe-leerformules waarbij jongeren van de derde graad hun persoonlijke mogelijkheden verkennen aan de hand van een eigen onderneming.

Zowel een groep leerlingen van de Sint-Jozef Humaniora als het Sint-Jozefsinstituut behoren tot de uitverkorenen. Woensdag 10 mei mogen ze hun mini-onderneming in Brussel aan een selecte jury voorstellen.

Negen leerlingen van klas 6A van de humaniora-afdeling van de Jozefienen opteerden in het begin van het schooljaar om een originele tote bag op de markt te brengen. “De jury hecht veel belang aan originaliteit, duurzaamheid en het sociale en innoverende aspect van de productkeuze”, aldus Amélie Pirnay (17) uit Koolkerke.

“Onze tote bag wordt gemaakt in een sociale werkplek, de bedrukking is een Indonesische bloemenkrans en zo goed als de hele opbrengst van ons project gaat naar een Indonesisch schooltje. Het idee hiervoor kwam van Algebra Salman Hadi, een Indonesische uitwisselingsstudent die dit jaar in onze klas zit. Hopelijk zijn dit sterke elementen die de jury kunnen overtuigen om op zaterdag 13 mei in Walibi onze mini-onderneming Hoki uit te roepen tot Europees finalist.”

20 geselecteerden

Enkele ‘ondernemers’ van mini-onderneming Café Qualité. We zien v.l.n.r. Axel Talloen, Mathew Hollevoet en Casper Dekien. © PDC

Uiteraard rekenen ook de zes leerlingen van het zesde jaar Marketing van het Sint-Jozefsinstituut op een plaats in deze finale, die plaatsvindt tijdens de grote vakantie in Istanbul. “We zijn hoe dan ook al heel trots dat we met Café Qualité tot de twintig beste mini-ondernemingen van Vlaanderen behoren”, aldus Axel Talloen, CEO van het tijdelijke studentenbedrijfje.

(PDC)