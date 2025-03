De Horizon zet zich schrap voor uitverkochte musical

Gemeenteschool De Horizon in Snaaskerke legt de laatste hand aan de tweejaarlijkse musical. Dit keer draagt die de titel ‘Wie heeft de rol’. Om en bij de zeventig kinderen treden in dit spektakel op. Afspraak op vrijdag 28 en zaterdag 29 maart (18.30 uur) en zondag 30 maart (15.30 uur).

Het is zowat hét hoogtepunt voor de lokale basisschool: de schoolmusical die om de twee jaar wordt georganiseerd. Het is echter meer dan zomaar een doordeweeks spektakel.

“De ongeveer 35 leerlingen van het derde en vierde leerjaar voeren elk twee dansjes op, de kinderen van het vijfde en zesde jaar zijn acteurs van dienst – goed voor nog eens 34 leerlingen”, klinkt het. “Het mooie is dat alle ouders, leerkrachten en dus ook leerlingen samenwerken om er een totaalbeleving van te maken: decors bouwen, acteurs en dansers schminken en kostuums maken.”

De titel van de musical, ‘Wie heeft de rol’, heeft een dubbele bodem. Bij een talentenbureau actief in de showbizz wordt geld uit veiligheid in een toiletrol verstopt.

Verdachten

Maar plots zijn de rol en het geld verdwenen. Er zijn verschillende verdachten – een uitvinder, goochelaar, kunstenaar, rockster en ‘gewoon’ meisje, maar wie is de snoodaard? Het publiek gaat samen met twee geheime agenten op zoek naar de ware toedracht van het relaas.

De ticketverkoop loopt vlotjes: de drie voorstellingen zijn bijna uitverkocht en er worden per show 170 tot 180 toeschouwers verwacht. “Onze musicals, waarvan dit de negende editie is, zijn een mooi succes. Het was destijds mijn droom om die musicals verder uit te bouwen, samen met collega’s Lien Blomme, Maaike Verstraete en Arne Lannoo, en de rest van het schoolteam”, besluit een tevreden directeur An Ameloot. Kaarten zijn te bekomen via de school zelf op directie@gbsdehorizon.be en kosten 8 euro.