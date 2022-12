De Fontein en ouderraad pakken uit met Santa Run in Passendale

Als afsluiter van het eerste trimester organiseert de VBS De Fontein in samenwerking met de ouderraad de eerste Santa Run. Wie inschrijft voor 10 december ontvangt een goodiebag en kerstmuts.

“Normaal is er op vrijdag 23 december om 15.30 uur een kerstmarkt door de ouderraad”, zeggen Sebastien Leenknegt (leerkracht LO) en Xavier Devisch (ouderraad). “Dit jaar willen we daar iets sportief aan koppelen. Tijdens de Santa Run komt het erop aan om met zoveel mogelijk deelnemers zoveel mogelijk rondjes te lopen op een parcours dat door school loopt en eindigt op de kerstmarkt. Er kan 1 uur gelopen/gewandeld worden tussen 17.30 uur en 18.30 uur. Het parcours kan je wandelen of lopen met het gezin. Je bepaalt zelf hoeveel ronden je wandelt of loopt. Samen een uitdaging aangaan en genieten van de kerstsfeer staat als doel voorop.”

Verkleden in kerstsfeer

De uitdaging is om een bepaald aantal ronden te lopen met alle lopers samen. Wordt het beoogde doel behaald, dan krijgen alle leerlingen een nieuwjaarstraktatie begin 2023. Iedereen kan en mag deelnemen, van jong tot oud en van klein tot groot. Onderweg is er ook animatie. Er is een prijs voor wie zich het meest origineel verkleed in kerstsfeer. Een jury van leerkrachten zal de avond zelf nog de winnaar kiezen. Hoe gekker en hoe mooier, hoe beter.” Inschrijven kan via de website van vbs De Fontein. De prijs bedraagt 2 euro voor -12 jarigen en 3 euro voor de volwassenen. (NVZ)