“De bus vertrekt!”: Basisschool Sint-Jozef in Kortrijk is pionier in buitenlesdagen

Bij Basisschool Sint-Jozef zijn buitenlesdagen een integraal onderdeel van het leerproces. “Tot voor kort bleven de peuters echter op school. Samen met de collega’s zijn wij op zoek gegaan naar een oplossing om ook met allerkleinsten naar buiten te kunnen. Zo is de bolderkar er gekomen”, zegt juf Marie-Sophie Cnockaert.

De kleuters van basisschool Sint-Jozef brengen wekelijks een volledige dag buiten door, ongeacht het weer. De school voorziet indien nodig regenbroeken, jassen en warme laarzen. De jonge kinderen worden meegenomen naar diverse buitenlocaties zoals parken, bossen en boerderijen. “Zo worden de zintuigen gestimuleerd. Ze zien, voelen, ervaren, ontdekken en beleven het leven buiten de schoolmuren”, vertelt juf Marie-Sophie.

Een recente investering introduceerde de “bus” voor de peuters, waardoor zelfs de jongste kinderen actief kunnen deelnemen aan deze buitenavonturen. “Met de bolderkar kunnen we de afstand overbruggen en leren de peuters nu ook door te bewegen, dat is belangrijk voor de ontwikkeling. De (be)leefwereld wordt een leeromgeving. Wat binnen de schoolmuren aangebracht wordt, wordt buiten versterkt en verdiept door zien, voelen, ruiken, ervaren, beleven en ontdekken.”

“De buitenomgeving biedt daarnaast een rijke context voor taalontwikkeling. Je onthoudt beter wanneer je de echte wereld ervaart. De kinderen zien een echte boom, hond, bus of auto, in plaats van een prent in de klas.”

Gezien de grootte van de bolderkar zijn de uitstapjes voorzien voor kleine groepen van maximaal zes kinderen. Afwisselend gaat een deel van de klas mee met de juf terwijl een kinderverzorger op school blijft met de andere kindjes. “Het enthousiasme onder de kinderen is duidelijk merkbaar zodra ze buiten zijn. Vanaf het moment dat we naar buiten gaan, is er interactie met de omgeving. Ze wijzen constant naar interessante ontdekkingen.”

“We hebben de bolderkar al twee weken en zitten nog in de testfase, maar het ziet er goed uit. Afhankelijk van het beschikbare budget zouden meerdere karren een fijne toevoeging zijn.”