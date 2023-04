De Bron treedt in de voetsporen van inpakkunstenaar Christo

Helemaal in de stijl van inpakkunstenaar Christo bleken de standbeelden van Olivier De Duivel en baljuw Spierinck in Tielt vrijdag ingepakt te zijn. Zelfs de Shermantank op het Maczekplein werd onder handen genomen. Het gaat om een kunstproject van de leerlingen van De Bron.

Daar loopt deze week een uitwisselingsproject met twee scholen uit Oostenrijk en Spanje. Daarbij werken de vijfdejaars samen met de buitenlandse leerlingen rond cultureel erfgoed onder leiding van Tine Moeyaert en Els Merveillie. Om het cultureel erfgoed in de verf te zetten, besloot de werkgroep om de werken te bedekken. “Eigenlijk is het de bedoeling om op deze manier na te gaan in hoeverre we zelf nog wel vertrouwd zijn met ons erfgoed. In de loop van de namiddag zullen ook enkele leerlingen aan de werken postvatten om voorbijgangers te vragen of ze weten wat er precies onder de doeken zit.”

“Een aantal weken terug vroeg de school ons toestemming hiervoor en die hebben we met veel plezier gegeven”, zegt cultuurschepen Grietje Goossens (Iedereen Telt. “De echte Christo pakte destijds monumenten in pakweg Berlijn en Londen in, dus het is best wel een eer dat De Bron de Tieltse monumenten op datzelfde niveau zet.” Nog volgens de schepen zijn de reacties erg positief. “Het klinkt vreemd, maar veel mensen herontdekken de kunstwerken nu, precies doordat ze bedekt zijn. Als Tieltenaar ben je die beelden zodanig gewoon, waardoor je ze als het ware niet meer ziet. Nu ze bedekt zijn, kan je er niet meer naast kijken.”

Tegen de avond zullen de doeken terug van de werken verwijderd worden. (SV)