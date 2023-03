Davidsfonds Adegem huldigt uitzonderlijk vier Junior Journalisten

Voor het eerst in het bestaan van de schrijfwedstrijd Junior Journalist huldigde het Davidsfonds Adegem niet één maar 4 Junior Journalisten. Jasmine De Dauw, Froeke Despiegelaere, Jolien Degrande en Senne Blomme wisten de drie juryleden het meest te bekoren met hun schrijfstuk.

Om jong schrijftalent te ontdekken, organiseren verschillende lokale Davidsfonds-afdelingen jaarlijks de wedstrijd Junior Journalist. De winnaars dingen dan mee naar de nationale titel van Junior Journalist van Davidsfonds nationaal.

Bart de brandweerman

In Adegem namen dit jaar 50 leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de VBS De Papaver en de GO De Kruipuit deel aan de wedstrijd. Zij kregen de opdracht om een interview met of een verhaal over een lokale held te schrijven. Na een preselectie door de leerkrachten kwamen uiteindelijk 24 schrijfsels op het bureau van de juryleden Brigitte Coppieters, Pieter Blomme en Jan Cocquyt terecht.

Voor de jury zondag in de zaal van de GO De Kruipuit de namen van de laureaten bekendmaakte, onderstreepte Jan Cocquyt dat de juryleden bij het beoordelen van de stukjes niet wisten wie welk artikel of verhaal had geschreven. Bij het onderdeel ‘interview’ waren de juryleden er snel uit. Het interview met Bart de brandweerman van Jasmine De Dauw stak er volgens de juryleden uit boven de andere interviews.

Ex aequo

In de rubriek ‘verhalen’ was de keuze moeilijker. De juryleden schoven alle drie een verschillend verhaal naar voren als het beste. Omdat ze er ook na overleg niet uitraakten, werd er in samenspraak met het Davidsfonds-bestuur gekozen voor een Belgische oplossing. Froeke Despiegelaere, Jolien Degrande en Senne Blomme eindigden ex aequo en zijn zo alle drie laureaten.

Het DF-bestuur en de bibliotheek zorgden ervoor dat, naast de Junior Journalisten, ook de andere leerlingen die de preselectie haalden, bedacht werden met een prijs. Die prijzen werden overhandigd door Adegems lokale held Emiel Verstrynge. (LV)