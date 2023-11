Dag van de Wetenschap bij VIVES Kortrijk

Op zondag 26 november van 14 tot 17 uur kon je op de campussen Kortrijk, Oostende en Roeselare van VIVES de nieuwste technologische en wetenschappelijke wonderen ontdekken.

Op Dag van de Wetenschap organiseerde VIVES een festival vol spannende workshops en wetenschappelijke stands waaronder vliegen met een drone, een paprika opereren met hightech apparatuur en het menselijk lichaam ervaren in virtual reality. In het Maaklab leerden de allerkleinsten een mTiny robot van RATO Education programmeren. “We leren kinderen van 3 tot 6 jaar de basisvaardigheden van programmeren door middel van een assortiment van code-kaarten. De interactieve mTiny reageert op basis van wat je aantikt met de tap- pen-controller en kan emoties tonen”, legt Michiel Van Lede uit, docent Techniekacademie. “Zo maken we jonge mensen warm om iets met techniek te doen.”