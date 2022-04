Club leert Wevelgemse scholen tafeltennissen

De zesdeklassers van de gemeenteschool in de Wevelgemse Hoogstraat kunnen tijdens hun middagpauze nu ook tafeltennissen. Dat hebben ze te danken aan TTC Gullegem. De club bezorgde aan de school, als promotie van de sport, twee professionele wedstrijdtafels. Tweedehands, maar niet van nieuw te onderscheiden. Indien gewenst geeft de club er enkele uurtjes initiatie bovenop. Dit allemaal gratis.

Pieter Cappon, sportleerkracht in de school, zag hierin onmiddellijk brood omdat je volgens hem als school niet creatief genoeg kunt zijn met je sportaanbod. “Ik heb in mijn les de tafeltennissport kort toegelicht en vrijblijvend aan mijn leerlingen van het zesde leerjaar als middagactiviteit aangeboden. Buiten verwachting boden zich 40 spelers aan. Die kunnen nu via een wisselsysteem zowat elke dag over de middag wedstrijdjes spelen. Binnenkort krijgen ze ook nog zo’n professionele initiatie.”

Buiten Wevelgem?

Het aanbod van TTC Gullegem sloeg ondertussen al bij bijna elke Wevelgemse school aan. “Het hoeft trouwens niet tot Wevelgem beperkt te blijven”, zegt promotieverantwoordelijke Frank Decaluwé. “Als de vraag ernstig genoeg is.”

“Het doet trouwens goed zoveel jongeren intensief met de sport bezig te zien”, zegt TTC-lesgever Bryan Van Wynsberge. (AV)