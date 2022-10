Centen van Warmste Week voor speel- en leerkoffer voor Heilig-Hartschool in Izegem: “Voor kinderen die het met minder moeten doen”

Op de Heilig-Hartschool werken ze al even met een speel- en leerkoffer. Om het project verder uit te bouwen, krijgt men via de Koning Boudewijnstichting ook straks nog extra financiële steun via de Warmste Week.

Sinds halfweg vorig schooljaar is de speel- en leerkoffer in het leven geroepen in de Heilig Hartschool op de Wijk Centrum West in Izegem. Zorgcoördinatoren Gwendoline Debeaussaert (peuter, kleuter en eerste leerjaar) en Tine Verleysen (tweede tot en met zesde leerjaar) zetten er met goedkeuring van directeur Isabelle Demeester hun enthousiaste schouders onder. “Als je na de vakantie aan kinderen vraagt wat ze gedaan hebben, dan merk je vaak dat ze heel weinig mogelijkheden hebben. In sommige gezinnen is de financiële ruimte er niet om speelgoed of educatief materiaal te kopen. Vandaar het idee van een speel- en leerkoffer.”

Ondertussen zijn er al twee van die koffers in route. “De opstart hebben we kunnen realiseren dankzij materiaal dat we gekregen hebben van andere ouders. In die koffers zitten allerlei spelletjes en puzzels, maar ook leesboekjes. De kinderen krijgen die mee naar huis en mogen er drie weken van genieten.”

Ook de brugfiguur van de stad Izegem speelt hier haar rol in. “Het is onze brugfiguur die vaak met de ouders praat, die aangeeft welke gezinnen in aanmerking komen. Wij willen dat vanuit de school ook niet opdringen. De kinderen mogen bijvoorbeeld ook zelf suggereren welke spulletjes ze graag in die koffer willen.”

Kerstmarkt

Om de uitbouw van het project te financieren, stelde de Heilig-Hartschool zich kandidaat om als actie in de Warmste Week gesteund te worden. “Daarvoor moesten we alles op papier zetten. Wie niet waagt, niet wint. Maar toch waren we verrast dat we het haalden. In januari zullen we dan te horen krijgen welke som we mogen ontvangen.”

Ondertussen is in de Heilig Hartschool, waar een 70-tal kleuters en een 140-tal lagere schoolkinderen school lopen, ook een eigen bieb geïnstalleerd. “Zelf zullen we naar eindejaar toe ook twee acties doen die kaderen in de Warmste Week. De ouderraad staat in voor Soep op de Stoep, waarbij soep verkocht wordt. En op 9 december wordt op de school een kerstmarkt gehouden.”