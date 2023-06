Carwash GO! Ter Berken in Langemark levert bijna 700 euro op

Ouders, grootouders en sympathisanten konden onlangs hun auto laten wassen in de carwash van GO! Ter Berken in Langemark. “Dat is een vaste waarde geworden begin juni”, vertelt directrice Marleen Dejaegher. “We doen het niet alleen om wat extra geld in het laatje te krijgen voor de school, maar het is ook een leermoment voor de kinderen. Ze leren omgaan met geld, sociale contacten leggen… Het mooie weer maakte het natuurlijk extra leuk om met water bezig te zijn. Dank ook aan de ouders die meehielpen en de vele opa’s en oma’s die langskwamen. In totaal passeerden er een goeie 90 wagens, goed voor een opbrengst van bijna 700 euro.” Op de foto zien we enkele kinderen, ouders en leerkrachten van Ter Berken die meehielpen met de carwash.