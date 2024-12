Campus West in Blankenberge vlamt tegen eenzaamheid tijdens De Warmste Week

Onder de noemer ‘Campus West vlamt tegen eenzaamheid’ organiseert SJSP Campus Weststraat tal van activiteiten voor De Warmste Week. Elke klas koos een eigen actie: van de verkoop van balpennen of zelfgebakken koekjes over een warme sponsorloop en een bezoekje aan het rusthuis, tot zelfs een heuse flashmob.

“Ook maakten we een eigen filmpje met onze twee mascottes – twee vlammetjes, gespeeld door juf Miep en mezelf – om de kinderen en leerkrachten warm te maken. Daarnaast schreven we een schoollied dat gezongen zal worden op het slotmoment op vrijdag 20 december”, vetelt juf Eline Rijs.

Warm hoekje

De komende maand vinden de kinderen ook een warm hoekje terug op de speelplaats. Hier kunnen ze gezellig samenkomen en praten aan de hand van een ‘kletspot’. “Ons ‘warmste hoekje’ is lekker knus ingericht met lichtjes, ligstoelen, kussens en dekens. De kletspot is een doos met kaartjes waarop verschillende vragen staan. De kinderen kunnen op deze manier verbinden met elkaar, elkaar nog beter leren kennen. Een van de vragen is bijvoorbeeld: Wat is jouw grote droom?”

Het thema eenzaamheid is volgens juf Eline zeker ook op school aanwezig. “Elk kind kan zich weleens eenzaam voelen. Ook op een fijne speelplaats, ook tussen vrienden of klasgenoten. Wij streven daarom naar een warme, krachtige leer- en leefomgeving waar elk kind zich goed voelt. Dit is onze schoolvisie die we dagelijks met z’n allen uitdragen”, klinkt het.

De leerlingen uit het zesde leerjaar brachten deze week al hun flashmob in de Kerkstraat. Op dinsdag 17 december doen ze dat om 14.30 uur nog eens over aan het station. Op vrijdag 20 december is er het slotmoment op school waar ouders welkom zijn om een glaasje te drinken. Verschillende klassen van SJSP Campus West zullen volgende week ook een bezoek brengen aan Het warmste Dorp op ‘t Zand in Brugge.

