Campus Kulak 24 uur in het teken van kankeronderzoek

Ku Leuven campus Kulak stond de voorbije 24 uur in het teken van kankeronderzoek. Een initiatief van studentenvereniging BeMSA Kulak (Belgian Medical Students Association), in samenwerking met KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en het presidium van de campus. De opbrengst gaat integraal naar het Leuven Kankerinstituut (LKI).

Na een online editie in 2021 kon er opnieuw aangeknoopt worden met een live 24uur voor het goede doel. De marathon werd afgetrapt met een zes-urenloop gevolgd door een reanimatie challenge, een lezing en een fuif. Concreet zetten studenten (onder leiding van studentenvereniging BeMSA) en staf allen hun beste (loop) beentje voor om via tal van activiteiten geld in te zamelen voor het goede doel.

De hoofdactiviteit die gepaard ging met een prachtig zomer weertje was uiteraard de zesurenloop. Wie niet kon meelopen, kreeg de mogelijkheid om de lopers te sponsoren. Het parcours zelf werd aangelegd in en rondom de gebouwen. Een unicum voor de studenten die normaal op de lesbanken moesten vertoeven.

Prof in zwemoutfit van skipiste

Een andere activiteit in het geheel was de ‘Proffen tegen Kanker’ challenge. Proffen werden uitgedaagd om, wanneer bepaalde bedragen werden ingezameld, zelf gekozen uitdagingen aan te gaan. Het was al overduidelijk dat het vooropgestelde maximumbedrag van 1.000 euro vlot binnengehaald werd. Maar liefst 20 proffen/medewerkers zullen de komende dagen hun belofte moeten nakomen. Dit gaat van een prof Spaans die les zal geven in flamenco-outfit, een prof die jeugd- en babyfoto’s zal delen, tot een prof die in zwemoutfit een skipiste zal afglijden. Voor een keer zullen de proffen zich opnieuw student kunnen voelen dus.

De opbrengst van de 24 uur gaat integraal naar het Leuven Kankerinstituut (LKI) – een KU Leuven-instituut dat zich inzet voor de strijd tegen kanker. Het brengt onderzoekers, clinici, artsen en verpleegkundigen samen om hun kennis en ervaring samen in te zetten in de- nog altijd broodnodige- strijd tegen kanker. Op 30 maart zal bekend gemaakt worden welk bedrag bijeen gehaald werd. Vorig jaar werd met de online editie maar liefst 18.500 euro opgehaald.