Campus Einstein springt de zomer in

Campus Einstein sprong vorige zaterdag de zomer in met ‘de big bounce’, een reusachtig springkussenfestival omkaderd met heel wat leuke animatie. De kleuters en kinderen van de lagere school brachten in de namiddag een show met als thema ‘reis rond de wereld’ en er was ook een rommelmarkt. “Ons schoolfeest is een echt feest van ontmoetingen”, zegt directeur Marnic Bos van de Einstein basisschool, “ontmoetingen tussen kinderen en leeftijdsgenootjes, maar ook tussen ouders en het schoolteam, en ouders onder elkaar.” (WK/foto WK)