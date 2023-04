BuSo De Hoge Kouter en ’t Ferm brengen ode aan de maan op cd

BuSO De Hoge Kouter, een school voor buitengewoon secundair onderwijs in Kortrijk, en ‘t Ferm, de organisatie voor mensen met een beperking uit Rollegem-Kapelle, hebben samen een cd gemaakt. “Een ode aan de maan, want die verbindt ook mensen.”

Koen Raeymaekers en Heide Platteau werkten vroeger samen in BuSo De Hoge Kouter. Koen is er nog altijd aan de slag, Heide is nu begeleidster bij ‘t Ferm in Rollegem-Kapelle. “In het verleden hebben we al verschillende keren samengewerkt. Het leek ons dan ook leuk om opnieuw een project op poten te zetten waarbij De Hoge Kouter en ‘t Ferm samenwerken. Heel wat van de mensen met een beperking binnen ‘t Ferm zaten ook vroeger nog bij mij in de klas”, aldus muziektherapeut Koen Raeymaekers.

Instrumentaal

Met de cd ‘Dans voor de maan’ brengen de school en ‘t Ferm een ode aan de maan. “Want die verbindt, net zoals wij verbindend willen werken. Mede dankzij de steun van muzikant Wouter Vandenabeele konden we verschillende ervaren muzikanten inschakelen voor ons project. Resultaat is een cd vol instrumentale nummers. Ook de leerlingen van De Hoge Kouter hebben een nummer gemaakt”, aldus Koen.

Hoes zelf gemaakt

Simon Vilain, cliënt bij ‘t Ferm, maakte speciaal voor de cd-voorstelling een toneelstukje dat werd gebracht in zaal De Kobbe in Rollegem-Kapelle. Ook voor Celine Lutin werd het een erg speciale dag. “Wij hebben ons vooral ontfermd over de hoes. We zijn daarvoor met ecolineverf aan de slag gegaan.”

De cd ‘Dans voor de maan’ is voor 10 euro verkrijgbaar via ‘t Ferm en De Hoge Kouter. De opbrengst zal gebruikt worden voor verschillende goede doelen die verbonden zijn aan beide organisaties. (BF)