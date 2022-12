Burgemeester Vandaele leidt leerlingen Heilig Hartschool rond in het gemeentehuis

De kinderen uit het derde en vierde leerjaar van Vrije Basisschool Heilig Hart in De Haan mochten donderdagmiddag op audiëntie bij burgemeester Wilfried Vandaele en kregen daarbij ook een kijkje achter de schermen in het gemeentehuis.

Het uitstapje vond plaats in het kader van de lessen wereldoriëntatie. “Voor het thema ‘België’ kozen we er bewust voor om te starten in eigen gemeente, met hieraan gekoppeld ook een leerrijk bezoekje aan het gemeentehuis. Zo kan de burgemeester meteen zelf uitleggen wat er hier op lokaal vlak allemaal gebeurt.”

“Een magisch moment voor de leerlingen; ze waren er al de hele week over bezig”, zegt juf Kyara Verpoest. Burgemeester Wilfried Vandaele nam de tijd om de kinderen persoonlijk rond te leiden. “Ik vind het belangrijk dat jongeren al vroeg kennismaken met onze democratie.”

“Een van de dingen die ik hen vandaag uitleg is dat er, waar mensen met elkaar samenleven, ook afspraken gemaakt moeten worden.”