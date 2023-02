BSGO Hendrik Conscience organiseert eerste Antipestival

BSGO Hendrik Conscience bindt op donderdag 16 februari gaat de strijd aan tegen pesten met het eerste Antipestival. Het wordt een klasdoorbrekende werknamiddag vol activiteiten rond samenwerken, vertrouwen en pesten vs plagen.

BSGO Hendrik Conscience telt 170 leerlingen uit de lagere school en de kleuterafdeling. Het is een van de meest diverse scholen uit de regio. “Pesten op onze school is not done”, zegt directeur An Pottier. “Daarom willen we een duidelijk signaal geven met het allereerste Antipestival. We willen stilstaan bij het begrip pesten en de gevolgen daarvan. Kinderen en jongeren denken vaak niet na welke gevolgen pesten kan hebben voor diegene die gepest wordt.”

Leidersrol

De leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar zullen verdeeld worden in groepen, waarbij de derde graad een leidersrol op zich neemt om het verantwoordelijkheidsgevoel te stimuleren. “We werken met doorschuifsystemen van elk acht activiteiten”, aldus de directeur. “Op die manier hopen we samen te werken met de kinderen om er samen een antipestschool van te maken, waar iedereen zich veilig voelt.”