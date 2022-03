Brugse stedelijke basisschool ‘De Geluksvogel’ viert Wereldwaterdag

‘Water is het goud van later’, met deze slogan in het achterhoofd gingen de kinderen van SBS De Geluksvogel in Sint-Michiels aan de slag om oplossingen te zoeken voor een actueel probleem waar we misschien iets te weinig bij stilstaan.

“Een week lang werd kritisch gekeken hoe we water konden besparen”, vertelt directeur Stephanie Meire. “Niet enkel het direct verbruik van water, maar vooral hoe water indirect in verband staat met onze voeding, kledij en papierverbruik. Oplossingen werden vanuit de kinderen gezocht, zij vertegenwoordigen immers de toekomst.”

“Onze kleuters vroegen zich af waarvoor ze water allemaal nodig hebben, of zout water lekker is, of planten dorst hebben en hoe ze water konden verplaatsen zonder het aan te raken”, gaat de directeur verder. “De kinderen van de eerste graad eerden een boom en bedachten een alternatief vegetarisch beleg. De tweede graad ging aan de slag met tweedehands kledij. De leerlingen van de derde graad leerden papier anders gebruiken en dachten na over hoe ze anderen konden inspireren.”

Op Wereldwaterdag 22 maart waren de ouders van 15.30 uur tot 16.30 uur welkom op school om kennis te maken met de gevonden oplossingen van de kinderen. “Misschien planten we zo een klein zaadje, brengen we iemand op een idee en motiveren we de ouders om na te denken over waterverbruik”, vertelt een enthousiaste kleuterjuf. (PDC)