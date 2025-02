Brico schenkt ‘Klushelden’ van VBS De 1000poot in Veurne 10.000 euro aan materiaal om een buitenspeeltoestel te bouwen

Al enkele jaren helpen Brico & BricoPlanit Belgische scholen om hun gebouwen te renoveren via hun project ‘Klushelden’. Ook dit jaar selecteerde de doe-het-zelfzaak twintig scholen uit honderden inzendingen, waaronder VBS De 1000poot uit Veurne.

De scholen krijgen niet alleen advies van lokale Brico(Planit)-specialisten, maar mogen ook ter waarde van 10.000 euro het nodige materiaal en gereedschap kiezen om zelf aan de slag te gaan.

Speeltoestel

Zo staken de ‘Klushelden’ van VBS De 1000poot uit Veurne de handen uit de mouwen. Ze bouwden een nieuw speeltoestel voor buiten in de schooltuin in de vorm van een reuzeduizendpoot. In de constructie is er een winkeltje, een keukentje, een autootje en een handige opbergruimte aanwezig.

“De hulp van Brico was cruciaal voor ons”, zegt Brigiet Missiaen, directeur van de VBS De 1000poot. “Samen met de helpende handen van de ouders, leerlingen en leerkrachten hebben we een charmant buitenspeeltoestel kunnen bouwen met speelplekken voor de leerlingen en handige opbergruimtes.”

(lees verder onder de foto)

Ouders, leerlingen en leerkrachten sloegen de handen in elkaar. © Brico & BricoPlanit

Het project in Veurne krijgt nog navolging bij andere scholen in alle uithoeken van het land. Overal bundelen directies, leerkrachten, ouders, vrienden en sympathisanten de krachten om de gebouwen en terreinen op te frissen onder impuls van Brico & BricoPlanit.

Het project van VBS De 1000poot kan je bekijken via deze link.