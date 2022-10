Brico schenkt ‘Klushelden’ van De Bunderboog in Moorslede 10.000 euro aan materiaal om gebouw op te knappen

‘Klushelden’ is een initiatief waarmee Brico & BricoPlanit wat wil doen aan het verval van de vele scholen in ons land. Iedere school moest een deelnamefilmpje insturen naar Brico. Het oudercomité van de Moorsleedse basisschool De Bunderboog maakte een origineel filmpje en wonnen zo de hoofdprijs van 10.000 euro aan doe-het zelf materiaal.

België is zo’n 4.000 kleuter- en lagere scholen rijk. Die moeten samen tot 10.000 schoolgebouwen beheren. Ruim de helft daarvan is ouder dan 50 jaar en raakt stilaan in verval. Op subsidies voor renovaties is het vaak lang wachten.

Vorig jaar plaatste het een nieuwe oproep om het project ‘Klushelden’ aan het werk te zetten. Belgische kleuter- en basisscholen mochten zich weer kandidaat stellen. De aanvragen stroomden binnen: honderden scholen meldden zich. Intussen is het moment aangebroken waarop de 20 uitverkoren scholen één voor één aan de slag gaan.

Nieuwe kleutertoiletten voor De Bunderboog

“De hulp van Brico was cruciaal voor ons”, zegt Annelies Demuynck, directeur van De Bunderboog. “De leden van ons enthousiast oudercomité ontpopten zich tot een echte film crew en maakten een deelname filmpje voor de Brico klushelden wedstrijd. Het doel was het vernieuwen en uitbreiden van onze kleutertoiletje. We wonnen 10 000 euro als klusbudget.

Maandenlang staken de leden van het oudercomité, ouders, grootouders, kinderen en enkele leerkrachten de handen uit de mouwen. De Bunderboog is dan ook supertrots op de 3 nieuwe sanitair blokken voor hun kleuters. “We kregen ook nieuwe voorraadkasten, spoelbakken met boiler en alles werd geverfd. De mogelijkheid om onze kinderen nieuwe kleutertoiletten te kunnen geven waar ze dagelijks gebruik van maken met een grote verwonderde glimlach op hun gezicht, daar deden we het tenslotte voor”, sluit Demuynck af.

Het project in Moorslede krijgt nog navolging bij andere scholen in alle uithoeken van het land. Overal bundelen directies, leerkrachten, ouders, vrienden en sympathisanten de krachten om de gebouwen en terreinen op te frissen onder impuls van de doe-het zelfzaak.