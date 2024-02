Bredense school VBS Duinen wint award op First Lego League Challenge in Kortrijk

De regiofinale van de First Lego League Challenge vond plaats in Kortrijk. De Bredense school VBS Duinen nam deel met vier teams en behaalde de eerste plaats in de categorie Robotprestatie Basisonderwijs. Een bekroning voor de inzet van de leerlingen.

De First Lego League Challenge is een wereldwijde STEM-challenge (STEM: science, technology, engineering en mathematics) voor jongeren tussen 10 en 14 jaar. In West-Vlaanderen werd de Challenge georganiseerd door Hogeschool Vives. Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen zette mee zijn schouders onder het project. Bedoeling van de wedstrijd is om leerlingen warm te maken om te kiezen voor STEM-opleidingen en -beroepen.

46 teams

Er namen in totaal 46 teams deel aan de regiofinale in Kortrijk. In aanloop naar de Challenge bouwde elk team een LEGO-robot en programmeerde deze op een wedstrijdtafel. Daarnaast gingen ze op zoek naar een technische oplossing voor een probleem waar we dagdagelijks tegenaan lopen. Het hele project wordt ook telkens opgehangen aan een jaarthema, dit jaar was dat ‘Masterpiece’ (meesterwerk).

Hard gewerkt

De leerlingen van VBS Duinen werkten de voorbije maanden onder leiding van meester Didier Toisoul aan hun innovatieproject en leerden hun robot programmeren. De leerlingen bouwden onder meer hun eigen versie van de waterproductiecentrum van Farys in Oostende. De leerlingen en hun leerkracht hebben enkele maanden hard gewerkt om de uitdaging tot een goed einde te brengen en dat werd ook bekroond met een award. Zo won de school de eerste plaats voor Robotprestatie in de categorie van het basisonderwijs.