Brandweer rukt uit in Ardooie om Pieten van het dak te redden

In De Zonnebloem in Ardooie had de brandweer een hele klus aan het redden van de Pieten. De Pieten waren op het dak van de school geklommen om de pakjes te brengen voor de kinderen.

Toen de Sint zijn intrede deed bleek al snel dat de Pieten met een groot probleem zaten. Ze durfden niet meer van het dak. Na een bespreking met de Heilige man en de directie van de school, werd er beslist om de brandweer op te bellen. De brandweer stond in geen tijd aan school om de Pieten veilig van het dak te halen. Een spannende intrede… maar eind goed… al goed met dank aan de brandweer van Ardooie.