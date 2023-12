Brandweer moet helpen om boek van Sinterklaas terug te vinden in school Varsenare

De nieuwe schoolweek begon voor de leerlingen van basisschool De Wassenaard in Varsenare op een heel ongewone manier. Alle kinderen stonden maandagmorgen klaar voor de intrede van de Sint toen opeens de brandweer met loeiende sirenes kwam aangereden.

Verstoppiet had immers het grote boek van Sinterklaas laten verdwijnen op een geheime plaats op school. Nadat er geduldig gezocht werd, verklapte de ondeugende Piet dat het mooie boek van de Sint op het dak van de turnzaal lag. Geen enkele ladder op school was hoog genoeg en bovendien was er niemand die op het hoge dak durfde klimmen. De brandweer moest dan maar de klus klaren.

Onder luid applaus en gejoel werd het boek van de Sint door een moedige brandweerman naar beneden gebracht. Uiteraard was de Sint heel blij dat alles uiteindelijk zonder ongelukken nog goed kwam. En verstoppiet… die verstopte zich een tijdje omdat hij zich schaamde voor zijn mislukte grap. (PDC)