Boezingse basisschool schenkt opbrengst kerstmarkt aan Tejo

Op de laatste woensdag voor de kerstvakantie organiseerde GVB Boezinge een kerstmarkt voor het goede doel namelijk Tejo Ieper (jeugdzorg).

“Het idee om in het kader van de Warmste Week een project te organiseren, is ontstaan onder de leerkrachten en werd uitgewerkt door en met alle kinderen van de school, van de kleuterklassen van de vestigingen Boezinge en Zuidschote tot het zesde leerjaar.”

“Kinderen maakten deeg voor suikerwafels, kerstslingers, pralines, flyers, affiches, … maar ook een echt kerstfilmpje waarin iedereen, van klein tot groot, van de school meespeelde. Door alles zelf te maken voor de kerstmarkt en de opbrengst te schenken aan een goed doel leren de leerlingen om zich in te zetten voor iets en zich sociaal te engageren. Ons jaarthema op school is trouwens ‘lichtpuntjes’ en we willen het licht doorgeven in donkere dagen”, duidt schooldirecteur Giovani Tommeleyn.

Het idee om de opbrengst te schenken aan Tejo Ieper kwam van juf Caroline Feys. Zij vormde samen met collega’s Daphné Depoorter, Jil Maelfeyt, Katrien Vervisch en Sofie Talpe de werkgroep rond dit project. De volledige opbrengst van de kerstmarkt bedroeg 1.273,95 euro en werd geschonken aan Tejo Ieper.

Laagdrempelige hulp

Kris Lazeure kwam in het vijfde en zesde leerjaar uitleg geven over de werking van Tejo. Tejo biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis.

De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Tejo biedt jongeren een ‘pedagogische plek’ waar er in alle rust naar hen geluisterd wordt en draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren.

Het Tejo huis Ieper vind je in de Boomgaardstraat 17 in Ieper.