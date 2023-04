Blij weerzien tijdens ‘Soirée Athenée 23’ in Koninklijk Atheneum Oostende

Op zaterdag 25 maart werd een nieuwe Soirée Athenée georganiseerd voor oud-leerlingen en vrienden van het Koninklijk Atheneum aan de Spilliaertstraat, met speciale aandacht voor de oud-leerlingen van de geboortejaren 1953, 1963, 1973, 1983, 1993 en 2003.

Dat zijn dus de 70-, 60-, 50-, 40-, 30- en 20-jarigen. Die reünie ging gepaard met een receptie, rondleiding in het beschermd monument en een walking diner. Nadien was iedereen welkom voor een gezellig samenzijn. Op de foto zien we de organisatoren onder leiding van Thierry De Decker en de oud-studenten aanwezig op Soirée Athenée 2023.

(FRO/foto FRO)