Benefietconcert voor ‘Onze Helpende Handen’

Hilde Quintens en Jean-Marie Claeren uit Roeselare organiseren in samenwerking met de Spanjeschool afdeling De Tassche een benefietconcert ten voordele van het project ‘Onze helpende Handen’, het tweedehandswinkeltje op het domein van de school.

De Roeselaarse Hilde Quintens is nauw bevriend met Jo Vermeulen van de band Brasserie Croque-Notes. Samen met Jean-Marie Claeren speelde ze met het idee om de groep eens naar de regio Roeselare te halen. “Maar aan dat optreden wilden we graag een nog niet gesubsidieerd goed doel koppelen.” Hilde en Jean-Marie kozen voor ‘Onze Helpende Handen’ van Sofie Rycquaert. Zij richtte in 2017 een sociaal project op waarbij tweedehandskledij centraal staat. “Ik ben begonnen met twee tafels in de Spanjeschool, inmiddels palm ik al twee volle containers vlakbij de school in. Er zijn zelfs mensen uit Antwerpen die maandelijks naar De Tassche afzakken”, aldus de initiatiefneemster.

Elke eerste woensdag van de maand

Elke eerste woensdag van de maand kunnen mensen die het minder breed hebben voor één 1 euro per stuk tweedehandskledij kopen in de containers vlakbij de Spanjeschool afdeling De Tassche. Met de opbrengst van de verkoop ondersteunt Sofie schooluitstappen van de leerlingen. “Een erg warm project. Dit is één van de mooiste verhalen uit mijn carrière. Iedere maand staan er hier heel veel mensen. Iedereen is dan gelijk en wandelt door hetzelfde deurgat. Mensen komen kleren halen, maar ontmoeten ook elkaar”, aldus Gerdi Casier, de directeur van de Spanjeschool die eind dit schooljaar op pensioen gaat.

De Schaduw

Het optreden van Brasserie Croque-Notes vindt plaats op zaterdag 15 maart vanaf 20.30 uur in Cultuurkapel De Schaduw in Ardooie. Kaarten kosten 15 euro in voorverkoop en zijn verkrijgbaar via www.deschaduw.be. Aan de deur betaalt men 2 euro meer. Mensen van de school helpen mee alles in goede banen leiden. Er is een tombola met Franse wijnen en aanwezigen kunnen genieten van een tapasplankje. “De opbrengst zal gebruikt worden voor herstellingen en isolatiewerken aan de container”, aldus Sofie.