Beloning voor leerlingen die duurzaam naar school gaan in Lendelede

Kinderen uit de lagere school die te voet, met de fiets of met de step naar school gaan, kunnen elke dag punten verdienen die ze dan voor een of ander leuk hebbedingetje als bijvoorbeeld een drinkfles of een fietshelm kunnen inruilen. Een initiatief van het gemeentebestuur en de Fietsersbond. “We hopen daarmee kinderen en hun ouders te stimuleren om duurzaam naar school te komen”, zegt schepen Pieter-Jan Delbeke.

Onlangs kregen kinderen van de Prizma Basisschool ‘De Talententuin die te voet, met de fiets of met de step aan de schoolpoort in de Nieuwstraat kwamen een enveloppe. “Met daarin een badge van het Buck-e Beloningssysteem die ze aan een eigen account kunnen koppelen en dan aan hun boekentas, fiets of step kunnen hangen”, zegt schepen Pieter-Jan Delbeke (CD&V Lendelede 2030).

“Van zodra de leerling ‘s morgens voorbij de scanner aan de schoolpoort passeert, krijgt hij of zij digitale p(m)unten op het account. De punten kunnen ingeruild worden voor kortingsbonnen, gadgets als een drinkfles, een fluohesje, een fietshelm… We zijn nu nog volop bezig dit in detail uit te werken.”

Aansporen

De gemeente en de Fietsersbond Lendelede, die al met de Fietsbus kinderen begeleidt naar en van school, willen met het Buck-e beloningssysteem niet alleen de kinderen maar ook de ouders aansporen om hun kinderen te voet, met de fiets of met de stip naar school te laten gaan. Leerlingen die door hun ouders of begeleider met de auto aan de schoolingang afgezet worden, kunnen uiteraard niet zo’n badge krijgen.

Kinderen uit ‘De Talententuin’, die op school nog geen badge kregen, kunnen die aanvragen op de dienst mobiliteit van de gemeente en op 051 31 67 05.

“We zullen dat Buck-e beloningssysteem evalueren”, vervolgt de schepen. “En als dat goed meevalt, kunnen we dat misschien ook invoeren voor kinderen die naar hun lokale sportclub wandelen, fietsen of steppen.”

