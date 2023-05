BCPOP opent deuren naar toekomst: “Vanaf 1 september pakken we uit met nieuwe studierichtingen”

De scholen binnen Bertinus Collectief Poperinge zetten op vrijdagavond 5 en zaterdagnamiddag 6 mei de deuren open. Zowel De Keiwijzer, het Lodewijk Makeblijde College en de Ast verwelkomen jongeren en hun ouders. Belangrijk nieuws vanuit BCPOP is dat er vanaf 1 september enkele volledig nieuwe studierichtingen aangeboden worden in de derde graad van het Lodewijk Makeblijde College.

“BCPOP open(t) deuren. De Keiwijzer focust op het werven van nieuwe leerlingen met rondleidingen op afspraak, plaatst de talentpakketten die je kunt kiezen in de kijker en start de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024”, legt Kristof Christiaen, directeur communicatie & IT, infrastructuur & kwaliteit, uit.

“Het Lodewijk Makeblijde College zorgt voor info met het accent op de overgang naar de tweede en naar de derde graad. Op zaterdagnamiddag is ook De Ast open voor kandidaat-leerlingen en hun ouders. Het internaat is eveneens open op afspraak. De Ast organiseert voor haar doelpubliek ook een tweede infomoment op zondag 4 juni.”

Nieuwe studierichtingen

Belangrijk nieuws vanuit BCPOP is dat er vanaf 1 september enkele volledig nieuwe studierichtingen aangeboden worden in de derde graad van het Lodewijk Makeblijde College. Na de eerste en tweede graad start de modernisering in de hoogste jaren van het secundair onderwijs in Vlaanderen, met nieuwe eindtermen en leerplannen”, zegt Kristof. “Bertinus Collectief pakt uit met enkele nieuwe studierichtingen, naast het ruime aanbod dat we al hadden namelijk Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen binnen het domein Economie & Organisatie, Assistentie in Wonen, Zorg & Welzijn binnen het domein Maatschappij & Welzijn en maar liefst drie richtingen binnen het domein STEM: Mechatronica, Biotechnologische & Chemische Technieken en Applicatie- & Databeheer.”

Schoolstraat

“Ter gelegenheid van het opendeurweekend werd ook Bertie, de mascotte van BCPOP, tot leven gewekt: de leerlingen uit mode lieten hun talenten los en ontwierpen twee kostuums, die door Muaze en Joe uit De Keiwijzer als gids gedragen worden komend weekend.”

Alle geïnteresseerden, eigen leerlingen en ouders, zijn welkom tijdens de opendeur voor een bezoek aan de Schoolstraat op de as Burg. Bertenplein en Boeschepestraat. “Naast de info over de pedagogische werking en het studieaanbod van onze school zijn een aantal vaklokalen en werkplaatsen vrij toegankelijk. Uiteraard hoort een drankje in de bar op campus 4 er ook bij. De scholen openen de deuren op vrijdag 5 mei tussen 17 en 21 uur en op zaterdag 6 mei tussen 14 en 17 uur.