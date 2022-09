Basisschool ‘t Polderhart krijgt eindelijk officiële doop

De vernieuwde en uitgebreide gemeentelijke basisschool heeft vorige week zaterdag haar feestelijke inhuldiging gekregen. Met een jaartje coronavertraging, weliswaar. “De officiële opening was eigenlijk al voorzien voor november vorig jaar”, zegt burgemeester Alain De Vlieghe.

Al in 1871 kwam er op de plek waar nu de gemeenteschool staat een nieuwe school voor jongens; de school in de Kerkstraat – nu het gemeentehuis – werd in diezelfde periode omgevormd tot meisjesschool. “Er zijn in de loop der jaren ook een aantal verbouwingen geweest; een eerste keer in 1953, en dan nog eens begin jaren tachtig”, zegt burgemeester Alain De Vlieghe. Bij die uitbreiding was hij nauw betrokken: “Ik werkte op dat moment bij het architectenbureau dat de plannen uittekende. In de afwerkingsfase stak ik eigenhandig al de plafonds.” Bij een volgende verbouwing kwam de nieuwe vleugel vooraan erbij, met onder meer de bib. “Het heeft een tijdje geduurd eer iedereen die moderne nieuwbouw in het straatbeeld aanvaard had”, vervolgt De Vlieghe, “maar twintig jaar later staan we hier dus opnieuw om een grote verbouwing – ditmaal misschien wel de laatste – in te huldigen.”

Het gebouw voldeed al een tijdje niet meer aan de eisen. Het sanitair was sterk verouderd, de dakbedekking moest vervangen worden, en er waren nieuwe klaslokalen nodig. “Ook belangrijk was de installatie van een lift naar de refter. En onze volleybalclub was vragende partij voor een nieuwe sportvloer”, aldus De Vlieghe.

Het vernieuwde schoolgebouw biedt ook onderdak aan een snoezelklasje en een EHBO-lokaal; daarnaast kwam er extra berging voor sport- en poetsmateriaal. Directie en secretariaat, ten slotte, kregen een nieuwe stek naast de inkom. “Meerwerken bijgeteld – zoals een nieuwe brandcentrale, akoestische plafonds en een geluidsisolerende mobiele wand voor de sportzaal – kwam het kostenplaatje op ruim een miljoen euro. Daarvan werd 357.000 euro gesubsidieerd door de Vlaamse overheid”, zegt burgemeester De Vlieghe, die samen met de kinderen het lintje mocht doorknippen op de inhuldiging.