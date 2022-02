Basisschool De Zonnetuin wuift juf Lieve feestelijk uit

Basisschool De Zonnetuin in Sint-Kruis vierde afgelopen maandag een hele dag uitbundig feest. Het was immers de laatste werkdag van juf Lieve Proot (61). Na een onderwijsloopbaan van ruim 40 jaar hangt ze de boekentas aan de haak. Ze wil nu samen met haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen nog meer genieten van het leven.

“Ik heb me altijd geamuseerd in alles wat ik deed”, opent Lieve Proot het gesprek. “Het is een beetje jammer dat het schoolleven door corona al een hele tijd verstoord is. De dag dat ik zestig werd, ging het land op slot en dat was toch wel schrikken. De kinderen moesten verplicht thuisblijven en dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik reed met mijn fiets naar het huis van de leerlingen van mijn klas om taakjes te brengen. Gelukkig hebben mijn collega’s me formidabel ondersteund bij het digitaal lesgeven. Het is hier een toffe bende op school. Ik zal niet alleen de aanhankelijkheid van de kinderen erg missen, maar ook mijn lieve collega’s.”

Pastoraal verantwoordelijke

“Juf Lieve is iemand die haar tijd op alle vlakken ver vooruit was”, vult directeur Nathalie Clerckx onmiddellijk aan. “Proefondervindelijk lesgeven was haar ding lang voor het in de leerplannen opgenomen werd. Het kind stond altijd centraal in alles wat ze deed en iedereen kon altijd op haar rekenen. Ze is sportief, houdt van poëzie en was ook pastoraal verantwoordelijke op school. Voor wie ze was en wat ze deed, zullen we haar heel hard missen.”

Verandering

Lieve Proot heeft in de vier decennia dat ze voor de klas stond het onderwijs zien veranderen, maar eigenlijk vindt ze dat helemaal niet erg. “Toen ik afstudeerde, hadden we weinig didactische hulpmiddelen om les te geven. We moesten heel vindingrijk zijn om de leerstof creatief aan te brengen. Wellicht vond ik het daarom altijd zo leuk om les te geven in het eerste leerjaar. Ik gebruikte heel graag de verhalen van de kinderen om hen te leren rekenen. Ik ben blij dat ik altijd heb mogen doen wat ik graag deed in mijn klas.” Juf Lieve is een duivel-doet-al en zal zich de komende jaren zeker niet vervelen. “Hopelijk kunnen we binnenkort de corona-achterstand inhalen en opnieuw vrienden ontmoeten. Ook reizen, fietsen en sporten staan nog op mijn to-dolijstje.” (PDC)