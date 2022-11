Basisschool De Polyglot start jaarproject rond respect

Het nieuwe schooljaar is inmiddels alweer twee maanden ver. In basisschool De Polyglot werd de maand november feestelijk op gang getrapt en staat alles in het thema van respect. Een jaarproject waar de hele school aan meewerkt. Verschillende omgangsvormen van respect worden behandeld. Een werkgroep van leraren leidt alles in goede banen.

Directeur Marijke Desmet (47) vertelt trots over het project: “De bedoeling is om ieder jaar een van onze schoolwaardes te behandelen in de vorm van een jaarproject. Dit jaar draait alles rond respect.” De volledige school zal zich volop inzetten voor dit engagement. Meester Marnix De Bal (59) vertegenwoordigt de werkgroep: “Vorig jaar zamelden we geld in voor een project uit Oekraïne, dat kon je onder de waarde wereldburger plaatsen. Dit jaar voorzien we in verschillende fases een project rond respect.” Het thema wordt niet enkel theoretisch op de schoolbanken aangebracht, zo blijkt: “Het is de bedoeling dat we een muur bouwen op de speelplaats. De lege stenen zullen worden versierd door de leerlingen en leraren. Op die manier brengen we iets tastbaars en zichtbaars voor de leerlingen.” “Klopt, we geven de krijtlijnen mee, en voorzien lege stenen. We hopen nu op de creativiteit van de leraren om alles in concrete lijnen te sturen”, vult Marnix aan. De drijfveer voor het hele gebeuren is volgens meester Marnix niet ver te zoeken. “Je komt dagelijks in contact met het gebruik van respect. Via deze weg kunnen de jongsten leren wat de belangrijke normen zijn.”

Omgangsvormen

Concreet werkt iedere leerling, van het kleuter tot de derde graad, mee aan dit project. “De verschillende omgangsvormen van respect worden door de leerlingen doorlopen. Respect voor elkaar, respect voor de natuur, respect voor volwassenen en voor materiaal. In de klaslokalen worden deze omgangsvormen dan verder uitgediept”, verklaart Marijke. Aanstaande donderdag wordt de eerste steenlegging voorzien van een kleine ceremonie. “De kinderen hebben een liedje geleerd dat we met de hele school zullen brengen. Zo trappen we ons project in de week van respect op gang.” “Het leuke is dat we een jaar opbouwen, de verschillende leeftijdsgroepen worden overlopen en in juli zullen we op een mooie grote muur kunnen kijken”, sluit Marnix af. (SV)