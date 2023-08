Basisschool De Kleine Kunstgalerij viert tien jaar: “Ik ga door tot aan mijn pensioen”

Op 1 september vieren leerlingen, ouders en het team tien jaar De Kleine Kunstgalerij. De basisschool van de GO! scholengroep in de Burgemeester Felix de Bethunelaan plant daarom vrijdagnamiddag van 15.30 tot 18 uur een gezellig samenzijn.

Na een eerste schooldag volgt ineens een feestje op basisschool De Kleine Kunstgalerij om hun tienjarig bestaan te vieren. “Mr. Airkesmachine komt ons entertainen. Aan de schoolpoort voorziet hij om 15.30 uur ambiance en muziek, met zijn volledige installatie op zich. Hij neemt de kinderen en ouders mee naar binnen. Daar zullen glaasjes klaarstaan met fruitsap, cava en brikjes voor de kindjes”, zegt directeur Adelheid Seynnaeve (59).

“Zonder Marc Casteleyn was er geen basisschool De Kleine Kunstgalerij”

“Er volgen geen lange speeches, daar hebben de kinderen geen boodschap aan, wel een korte bedanking voor de mensen die er vanaf dag één bij waren. Ten eerste Marc Casteleyn, gewezen algemeen directeur. Zonder hem was er geen De Kleine Kunstgalerij. In 2012 was hij vragende partij om hier terug een basisschool te starten. Ook van het eerste uur erbij was voormalig directeur-coördinator Philippe Neve. De derde persoon die ik zal bedanken is onze allereerste leerkracht Els Duynslager. Zij begon met het eerste kleuterklasje en heeft mee het pedagogisch project uitgewerkt.”

“Ik ga all the way tot aan mijn pensioen”

Basisschool De Kleine Kunstgalerij heeft momenteel nog één in te vullen vacature voor voltijds kleuterleidster. “Tien jaar geleden hadden we één klasje met 11 leerlingen. Intussen zijn we een volwaardige basisschool met 138 leerlingen tussen de 2,5 en 12 jaar. Elk jaar kwam er een klasje bij”, zegt Adelheid. “Jammer genoeg vernemen we dat corona weer in stijgende lijn zit. Personeel die uitvalt is altijd een opdoffer en kinderen online les laten volgen, is helemaal niet zo evident. Het tempo ligt lager en er is minder interactie in de klas. Daar hou ik dus mijn hart voor vast, maar ik hou de goede moed erin.” Adelheid ziet het alvast zitten om “all the way” te gaan tot haar pensioen. “Met voldoende en goede leerkrachten, want zij maken het uiteindelijk waar.”