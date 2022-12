Basisschool De Dorpsparel zet volop in op gelijke onderwijskansen: “Cadeautjes en boterhammen voor élk kind”

Niet elk kind komt gelijk aan de start, dat is voor veel scholen al lang duidelijk. “Wij streven er uiteraard naar al onze leerlingen klaar te stomen voor het secundair onderwijs en de rest van hun leven. Maar sommige leerlingen hebben ook andere behoeften, die verder reiken dan de schoolmuren. Als kleine school, met veel aandacht voor een persoonlijke benadering, proberen we deze behoeften te detecteren”, vertelt directrice Ine Vandecaveye.

“Jaarlijks organiseren we een inzameling van speelgoed en kinderkledij in goeie staat zodat elk kind een pakje onder de kerstboom krijgt. Het idee dat de kerstperiode geruisloos passeert omdat er geen budget is, terwijl december voor andere kinderen een periode van overdaad is, snijdt toch recht door het hart?”

Boterhammen

De dorpsparel houdt het niet alleen bij kerstcadeautjes. Zo is er ook de boterhammenactie. “Alle kinderen zijn ’s morgens welkom om een extra boterham van de stapel te nemen. Ouders kunnen een bijdrage doen aan het begin van het schooljaar. Onze dorpsgenoten van ’t Eén en ’t Ander schenken ook regelmatig broodjes. Om de boterhammenactie verder te financieren, houden we tijdens ons winterforum op 23 december een kleinschalige verkoop van knabbels en een drankje”, legt Ine uit.

GOK-werkgroep

“Dit schooljaar starten we met een GOK-werkgroep. Teamleden, ouders en buurtbewoners bedenken projecten om de financiële drempel te verlagen en de ouderbetrokkenheid te verhogen of ze zetten acties op poten waar onze leerlingen wel bij varen, vooral zij die op barrières stoten. Zorg dragen voor elkaar kan zo een mooi verhaal worden vanuit de gemeenschap.”

“We willen onze bestaande initiatieven nog uitbreiden: een potje aanleggen om kosten voor schooluitstappen te drukken, een uitwisseling van turnT-shirts, een tasje warme soep of naschoolse voorleesmomenten om de taalontwikkeling te verrijken. Ouders of andere geïnteresseerden zijn welkom om hieraan mee te werken”, besluit de directrice.

