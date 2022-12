Basisschool Bloeiweide vervangt kerstmarkt door ‘geefplein’

Na twee coronawinters wordt dit jaar in zowat elke basisschool een kerstmarkt of ander sfeervol evenement als afsluiter van 2022 georganiseerd. In basisschool Bloeiweide in Assebroek koos men voor een ‘geefplein’.

“Het schoolteam besliste om samen met de ouderraad gebruikte kinderkledij in te zamelen en op donderdag 22 december in het kleuterrestaurant aan andere ouders aan te bieden”, vertelt Bregje Van Oostveldt, beleidsondersteuner van de school. “Op onze schoolcampus is ook een secundaire school (Stamina, red.) en ook zij hebben kledij ingezameld die ze aan welbepaalde organisaties doneren. De bruikbare kinderkledij schonken ze aan ons waardoor we over een mooi en gevarieerd aanbod beschikken.”

“Ons project behelst zowel milieubewustzijn als aandacht voor kansarmoede”, vult Stefanie Vesschemoet aan. Zij is brugfiguur op school en weet als geen ander dat heel wat ouders in tijden van crisis dit ecologisch en sociaal initiatief waarderen.

Gezellige babbel

Op het geefplein is ook randanimatie en daar zorgen de leden van de ouderraad voor. “Na het oudercontact verwachten we alle ouders op ons geefplein voor een warme drank en een gezellige babbel terwijl ze gratis bruikbare kledij kunnen uitkiezen voor hun kroost. De kinderen krijgen een geschenkje en mogen op de foto met de leukste kerstman die er bestaat”, lacht Maarten Volcke, lid van de ouderraad.

(PDC)