Barnum mag zich de meest verkeersveilige middelbare school van de provincie noemen

Barnum is verkozen tot de meest verkeersveilige secundaire school van West-Vlaanderen. Een hele prestatie om leerlingen van het middelbaar op sleeptouw te nemen rond verkeersveiligheid. “We hebben er een jaar keihard aan gewerkt.”

De provincie West-Vlaanderen reikt ieder jaar een prijs uit aan de meest verkeersveilige lagere en middelbare school. Dit jaar toonde Barnum in Roeselare zich de beste. “In een secundaire school is het niet gemakkelijk om de leerlingen rond dit thema bij de les te houden. Deze erkenning is dan ook erg mooi”, zegt directeur Serge Verlinde.

De school werkte het voorbije jaar op verschillende manieren rond verkeersveiligheid. Zo leren de eerstejaars hun fietsvaardigheid verbeteren tijdens een educatieve fietstocht en krijgen ze een fluohesje. “Onze vaste gemachtigd opzichter speelt ook een belangrijke rol. Zij spreekt de leerlingen aan wanneer bijvoorbeeld hun fietslicht defect is. Is dat de dag nadien nog zo, dan krijgen de ouders van de leerling een e-mail”, zegt preventieadviseur Katrien Abbeloos.

Gepimpte fietsenstalling

De school organiseerde in mei ook een Be Safe-dag waar alle aspecten van veiligheid aan bod kwamen. “Maar we kunnen ook rekenen op een sterke ouderraad. Die organiseerde onder andere een verkeersquiz en helpt ook financieel bij projecten rond verkeersveiligheid. Dankzij hun steun kon bijvoorbeeld onze fietsenstalling gepimpt worden door de leerlingen”, aldus Abbeloos.

Ook het stadsbestuur hielp mee om van Barnum een verkeersveilige school te maken. Zo kreeg de omgeving van de school afgelopen zomer extra veilige accenten. “Sinds 2020 zijn er al 49 schoolomgevingen in Roeselare aangepakt. Volgend jaar staan de laatste vier op de planning”, zegt schepen van Mobiliteit Stefaan Van Coillie (CD&V).

Hij woonde samen met onder andere korpschef Curd Neyrinck maandagochtend de prijsuitreiking bij. Barnum krijgt van de provincie 500 euro om te investeren in verkeersveiligheid en 30 tickets voor het pretpark Bellewaerde.