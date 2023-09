Athenaleerlingen razend enthousiast na leerrijke Spaanse trip

Tien leerlingen van Athena in Oostende trokken van 16 tot en met 24 september naar Spanje in het kader van het Erasmus+-project. Het was voor allen een leerrijke ervaring.

Fleur Bellings (5WWI1), Pablo Victor Bulteel (5LWI2), Babette Crombez (5TWE1), Hannefloor Ferdinande (5LWE2), Danni Michiels (5BEW2), Yannis Michils (5EWI2), Elise Notredame (5BEW2), Wout Pincket (5WWI2), Arezo Rahimi (5BEW2) en Esther Verhamme (5HWE2) kregen de kans om via het project ‘Dare to speak’ hun talenkennis en andere skills te ontwikkelen in Spanje. Dit onder de begeleiding van taalleerkrachten Joke Borra (Frans), Morgane Van Tiggel (Nederlands) en Karen Vlerick (Engels). Ze snoven cultuur op in Sevilla, Mérida en het historische Cáceres en woonden lessen bij in IES Arroyo Harnina in Almendralejo. Ze debatteerden op de Spaanse lokale RadioEdu, ze gidsten in het Engels mee met de professionele gids tijdens de fietstocht in Sevilla en smeedden vriendschapsbanden met hun Spaanse medeleerlingen.

De leerlingen zelf zijn bij hun terugkeer razend enhtousiast. “Je leert zoveel meer buiten het klaslokaal. Je moet uit je comfortzone komen als je spreekt voor een groep en dat is verrijkend. Het is een aanrader voor iedereen”, zegt Elise. “Het verandert je gewoon als persoon”, lacht Fleur. “Je leert omgaan met mensen en nieuwe vrienden kennen.”