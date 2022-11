Ardooise studente en mama trekt op stage naar Tanzania

Valerie Ruysschaert (31) trekt volgend jaar voor twaalf weken op stage naar Tanzania. Ze kroop op latere leeftijd terug in de schoolboeken en studeert nu een Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs aan de Hogeschool Vives in Kortrijk.

Valerie werkte voorheen in Dreamland en de kriebels om te gaan studeren begonnen in de coronaperiode. “Ik zat thuis samen met mijn kinderen en zij kregen onlinelessen. Ik hielp hun daarbij en ik had thuis ook een mini-klasje opgestart. Ik vond dat superleuk en ik dacht toen dat lesgeven misschien wel iets voor mij was. Toen heb ik daar samen met mijn partner over gebabbeld en hij zei me dat als het echt een droom is, ik er moest voor gaan”, vertelt Valerie. Valerie heeft kinderverzorging gestudeerd, dus ze had sowieso al voeling met kinderen.

Verrassende wending

Oorspronkelijk ging Valerie stage lopen in twee Oegandese scholen, maar het is uiteindelijk Tanzania geworden. “Ik kreeg vorige week een mailtje van Vives om te zeggen dat er een negatief reisadvies geldt voor Oeganda wegens een ebola-uitbraak. Dit was al een tijdje zo, maar enkel op de grensstreek dus was dit aanvankelijk nog niet zo’n groot probleem. Maar nu zit het virus al in de stad waar ik naartoe ging, dus mogen we het land niet meer binnen”, vertelt Valerie.

Vives ging op zoek naar een alternatief en botste op Tanzania. “In Tanzania zal ik meedraaien in één school en help ik met lesgeven. Daarnaast is het de bedoeling dat we projecten opstarten door bijvoorbeeld meer met muziek en beeld aan de slag te gaan”, aldus Valerie.

Spaghettiavond

De ervaring zal volgens Valerie niet opwegen tegen het gemis. “Ik ben me er bewust van dat ik mijn kinderen en mijn man ga missen. Het is voor drie maanden, dat klinkt lang, maar eigenlijk is dat ook niet lang. Mijn gezin komt ook langs voor twee weken op vakantie, dus dan zie ik ze wel tussenin eens.