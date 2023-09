Anzegemse basisscholen krijgen Afrikaanse delegatie uit Pèrèrè over de vloer: “We steken veel van elkaar op”

De zeven Anzegemse scholen kregen kleurrijk bezoek uit West-Afrika. Sinds 2017 heeft Anzegem een stedenband met de Afrikaanse gemeente Pèrèrè uit Benin. Deze stedenband heeft als hoofddoel kennis en ervaring uitwisselen.

“Daarbij kwam al snel het idee om ook een scholenband op te starten”, schetst schepen van Onderwijs Pauline Vanmarcke (Samen één). “De zeven Anzegemse scholen gingen de uitdaging vol enthousiasme aan en in 2019 mochten veertien leerkrachten afreizen voor een eerste bezoek naar de andere kant van de aardbol.”

Nu in september was het een delegatie uit Benin met de burgemeester, een afvaardiging van zeven directies en een projectcoördinator die Groot-Anzegem verblijdden met een bezoek. “Kernwoorden die bij iedereen terugkwamen, waren dankbaarheid, respect, warmte en enthousiasme.”

Elke klas van de zeven Anzegemse scholen (alle scholen behalve de Heirweg), verzorgde eensfeervol onthaal met een klein optreden. Daarna volgde een rondgang in de school en konden de leerkrachten vragen stellen. “Het waren vruchtbare bezoeken én de Afrikaanse bezoekers vertrokken met een gevulde Anzegemtas”, glimlacht oud-directeur Karel Demeulemeester die het scholenproject trekt.

Meerwaarde

Door corona viel het scholenproject met Pèrèrè stil. “De opstart in 2019 met een plaatsbezoek was nochtans veelbelovend”, vertelt de oud-directeur. “Alleszins hebben we nu de draad terug opgepikt. Zeven directies, de burgemeester en een projectcoördinator uit Pèrèrè brachten onder meer een bezoek aan de Anzegemse scholen in september.”

Een bezoek ter plaatse door mensen die het beleid in een school mee bepalen, vormt zeker een meerwaarde. “De vertegenwoordigers kunnen een boodschap overbrengen en verandering nastreven bij hun eigen leerlingen”, zegt Demeulemeester. “Anzegemse scholen leren dat er ook kinderen zijn op de wereld die anders leven en vooral zuiniger kunnen en moeten omspringen met voedsel en grondstoffen.”

“Ook kunnen we van Afrikaanse scholen heel wat opsteken naar hoe men daar met elkaar omgaat. Het zijn de ouders en grootouders en neven en nichten die de zorg verdelen. Ze leven dicht bij elkaar en zorgen voor elkaar. Ook zijn er zo goed als geen pesterijen, beledigingen of geweld. Het zijn voorbeelden van hoe het bij ons beter kan.”

“Dit is solidariteit en samenwerking op een heel concrete én haalbare manier”

Anderzijds kunnen de Afrikaanse scholen ook wat opsteken van hier. “Het viel hen op toen ze hier waren, hoe netjes het hier is”, vervolgt de oud-directeur. “Dit leidde al tot acties ginder om hun speelplaatsen en hun klassen properder te maken en ook beter om te gaan met afval.”

“Ook hebben ze in onze scholen enkele goede didactische tips gekregen, bijvoorbeeld met betrekking tot rekenen in spelvorm en leesmethodes. Geen dure dingen maar praktische tips die in elke school ter wereld welkom zijn. Scholen die open staan voor internationalisering en dit gestalte geven in hun werking zijn meestal heel goede, kwaliteitsvolle scholen. Ze voeden hun kinderen op met een open blik op de wereld en dit is wat we nodig hebben als mens maar ook als mensheid.”

De stedenband is een heel bewuste keuze van de gemeente. “Anzegem is geen eiland”, stelt Anzegems gemeenteraadslid Jeremie Vaneeckhout (INZET) die ook co-voorzitter is van Groen.

“Dit is solidariteit en samenwerking op een heel concrete én haalbare manier. Elkaar versterken doe je niet alleen door geld te geven, maar ook door elkaars cultuur te leren kennen en vooral kennis op te doen hoe beide gemeenten omgaan met gelijke vraagstukken zoals afvalverwerking, versterking landbouw, inspraak, zorg voor wie het moeilijker heeft en nutsvoorzieningen.”

“Dit concretiseren we nadien in concrete projecten ter plaatse. Hiervoor krijgen we provinciale en federale middelen. Na vijf jaar zien we ook in Pèrèrè heel concrete resultaten zoals de versterking van de economische positie van vrouwen en de eerste systematische inzamelingen van afval.”

Oprechte dank

De burgemeester uit Pèrèrè Abdoulaye Alassane Nouhoun wenst zijn oprechte dank uit te spreken in naam van de delegatie aan het gemeentebestuur van Anzegem voor de duurzame samenwerking die gebaseerd is op wederkerigheid en capaciteitsopbouw.

“We zijn blij met de herbevestiging van ons partnerschap voor een nieuwe vijf jaar”, klonk de burgemeester uit het West-Afrikaanse land. Gielke Goedbloed, stedenbandcoördinator van Anzegem, beaamt dit: “Een fantastische ervaring om de Beninese delegatie te laten kennismaken met wat Anzegem te bieden heeft.”