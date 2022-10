Annuntiata-team plant 5.000 sterhyacinten

Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben op de weide achter Campus Annuntiata Veurne liefst 5.000 sterhyacinten in de grond gestopt die volgend voorjaar voor een schitterend bloementapijt zullen zorgen. Zo blijft het project Weide 2.0., dat initiatiefnemer Jens Goudeseune vier jaar geleden bedacht, elk jaar groeien… en is de groene toekomst van het aanvankelijk troosteloze stuk weiland verzekerd.

“Onze bloemenweide zal vanop de brug zichtbaar zijn als alles in bloei staat”, zegt adjunct-directeur Françoise Marvellie. “Op deze plantdag gaan de 5.000 hyacintbollen de grond in. Er zijn vakjes uitgetekend waarin telkens 100 bollen per vierkante meter worden geplant. De Veurnse Milieuraad heeft ons hierbij gesponsord. Zoveel bloemen is natuurlijk ook positief voor de bijen die vanuit de bijenkasten in het Vaubanpark zeker hun weg naar onze weide zullen vinden.”

Met hart en ziel

Leerkracht Nathalie Baert die zich al sinds de start van het initiatief met hart en ziel inzet voor dit project voegt eraan toe dat, nu het gras is kortgemaaid, er ook nieuwe bloemenzaadjes worden ingezaaid, onder meer zonnebloemen. “We maken ook nog zaadbommetjes, en de leerlingen mogen zelf wilde bloemen zaaien”, zegt ze. “Vorig jaar heeft klas 2B mussenlofts gemaakt, en die hangen we vandaag op.” Dat doen onder meer Jens Goudeseune, zijn groene soulmate en bermmeester Bart Goudeseune en Tom Peperstraete, partner van leerkracht Liselotte Gryson. “En we hangen ook nog enkele nestkastjes voor eikelmuizen, want dat deze weide een perfecte biotoop zou worden voor de eikelmuis en de argusvlinder was een van de redenen waarom ik het project heb uitgewerkt”, voegt Jens eraan toe.

Buitenwetenschapsklas

In de groene weide staan intussen ook een aantal boomstronken en houten tafels waar de leerlingen niet alleen in hun vrije momenten van de buitenlucht genieten, maar waar regelmatig buitenlessen worden gegeven. Ook in die richting wordt het project uitgebreid, met de buitenwetenschapsklas. In een eerste fase hebben de leerlingen in een afgesloten stuk van de weide een put uitgegraven om er een vijver in aan te leggen voor hun STEM-projecten (Science, Technology, Engineering en Mathematics). “Het wordt een vijver van 2 bij 3m, aangelegd in niveaus”, aldus chemieleerkracht Dieter Ghillemijn en wetenschapsleerkracht Katrien De Waele. “Dat vonden de leerlingen eerst wat klein, tot ze eraan moesten beginnen. Voor de verdere aanleg krijgen we hulp van een van de ouders, Pascal Decrock, die op dat vlak een echte vakman is.”