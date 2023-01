Academie voor Muziek en Woord viert honderdste verjaardag in stijl

De muziekacademie blaast honderd kaarsjes uit en dat jubileum zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Tussen 5 en 12 februari bundelen beide academies de krachten voor tjokvol feestprogramma. Zo zullen de studenten van de kunst-en muziekacademies onder meer ‘belleke trek’-optredens geven in de Tieltse straten, terwijl er ook symbolisch 100 eerste stenen voor de geplande nieuwbouw aan het stadsbestuur overhandigd zullen worden.

Wat in 1923 startte als de ‘Vrije Tieltsche Muziekschool’ met niet meer dan twintig leerlingen groeide in de voorbije eeuw uit tot een van de grotere muziekacademies van Vlaanderen, met liefst 1.300 leerlingen muziek en woord verspreid over tien vestigingsplaatsen in de ruime Tieltse regio. Het hele jaar door zal het jubileum gevierd worden, met minstens honderd verschillende activiteiten, al wordt het hoogtepunt de feestweek die opgebouwd wordt rond de jaarlijkse Dag van de Academies op 11 februari.

Feestmars en 20’s party

“Openen doen we op zondag 5 februari met een lerarenconcert in Theater Malpertuis, helemaal in de stijl van de roaring twenties”, legt directeur Bart Snauwaert uit. “Op dinsdag en woensdag is er dan in de Europahal een toonmoment van onze laatstejaars en op donderdag is er een groots benefietconcert van de Muziekkapel van de Gidsen, onder leiding van niemand minder dan Dirk Brossé. Het absoluut hoogtepunt valt op zaterdag 11 februari. De hele voormiddag is er live elektronische muziek en kunst in de Europahal, terwijl leerlingen ‘belleke trek’ doen in de Tieltse straten en er spontaan mensen zullen verrassen. Om 11.30 uur is er dan een ceremonie op het Maczekplein, waarbij de Tieltse muziekverenigingen een speciaal voor het jubileum gecomponeerde feestmars zullen uitvoeren. De leerlingen van beide academies zullen tijdens de ceremonie honderd artistieke ‘eerste stenen’ overhandigen aan het stadsbestuur. In de namiddag zijn er doorlopend koffieconcerten in de Europahal, gevolgd door een feestconcert om 19 uur, met het kruim van de academie op het podium. Aansluitend is er een dansinitiatie en een 20’s party.”

Symbolisch startschot voor uitbreiding academies

“We richten dus niet alleen de blik op het verleden, maar ook op de toekomst van de academies”, aldus Snauwaert. “De eerstesteenlegging vormt namelijk het symbolische startschot voor de nieuwbouw en uitbreiding van de academies.” Daar zijn zowel de kunstacademie als de muziekacademie al langer vragende partij voor. Door het succes en de aanhoudende groei kampen ze al zowat twintig jaar met plaatsgebrek, terwijl de gebouwen sterk verouderd zijn. De gebrekkige infrastructuur leverde de academie in 2016 al een negatief inspectierapport op. Al is er nu wel licht aan het einde van de tunnel. De stad kreeg vorige zomer namelijk het nieuws dat Vlaanderen 13,5 miljoen euro subsidies uittrekt voor een nieuwbouw. “Zo zullen de academies in de toekomst een nog beter uitgebouwd trefpunt worden waar iedereen samen de liefde voor muziek en kunst kan delen”, zegt schepen bevoegd voor de academies Vincent Byttebier (CD&V).

Echte eerste steen?

Maar wanneer de échte eerste steen van die nieuwbouw gelegd wordt kan niemand zeggen. Het stadsbestuur heeft dan wel de subsidies toegekend gekregen, maar heeft de nodige gronden nog niet verworven. Bedoeling is om de nieuwbouw op te trekken op het perceel aan de achterkant van het bestaande gebouw aan de Lakenmarkt, maar die grond is nog steeds eigendom van een bouwpromotor die er oorspronkelijk appartementen op wou zetten. Eind 2020 al werd een onteigeningsprocedure opgestart, terwijl er ondertussen al twee jaar onderhandeld wordt. Volgens schepen Byttebier lopen die onderhandelingen nog steeds.

Bijna alle activiteiten tijdens de feestweek van de academie zijn gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Alleen het benefietconcert van de Muziekkapel van de Gidsen en het lerarenconcert in Theater Malpertuis zijn betalend. Een volledig programma van de feestweek is te vinden op www.academietielt.be.