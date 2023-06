84 NT2-cursisten Nederlands studeren af

Maandag werden in Kortrijk 84 afgestudeerde Alfa&NT2-cursisten in de bloemetjes gezet en mochten hun diploma ontvangen.

De 84 afstuderende cursisten werden door Stad Kortrijk en Ligo ontvangen in de centrale bibliotheek van Kortrijk. Zij werden gehuldigd omdat ze hun diploma Nederlands Richtgraad 1.2 behaalden. Het is al voor de vierde keer dat er in de bib een diploma-uitreiking voor Ligo-cursisten georganiseerd wordt. De cursisten kregen eerst een rondleiding in de bib. Daarna overhandigen Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang en Armoedebestrijding (Vooruit) en An Butaye, directeur Ligo Midden- en Zuid-West-Vlaanderen de diploma’s aan de afstuderende cursisten. Elke cursist ontving ook het boekje ‘Kadul en Keirepap’ en een bon voor een gratis jaarabonnement van de bib.

“Goed contact met de buren, vlotte communicatie op het werk, de kinderen helpen met het huiswerk, nieuwe vrienden maken. Door het Nederlands goed te beheersen staan mensen sterker in het leven. Met de diploma-uitreiking krijgen de afgestudeerden erkenning voor hun inzet van de laatste jaren”, aldus Philippe De Coene. In het Centrum voor Basiseducatie volgen elk jaar ruim 2000 volwassenen lessen ICT, reken- of taallessen of cursussen maatschappelijke oriëntatie. Ze werken daarbij aan leervaardigheden en communicatieve, numerieke en digitale vaardigheden. Hiervoor vertrekt Ligo vanuit het dagelijks leven van de cursist en van de leernoden die men daar ervaart. Ligo zet daarbij sterk in op samenwerking met partners”, duidt An Butaye.

Ik wil graag in een magazijn werken of met computers

Een traject duurt gemiddeld 2 tot 3 jaar, met telkens 4 à 5 lesmomenten per week. Wassim Gul Pashay (23) is een van de afgestudeerden. Wassim komt uit Afghanistan en verblijft al 4 jaar in België waarvan 3 jaar in Vlaanderen. “Vlaams leren in belangrijk. Ik ben werkloos en wil graag vooruit, daarom is de taal zo belangrijk. Ik wil graag in een magazijn werken of iets met computers doen. Ik doe alles met de fiets maar eerst wil ik mijn rijbewijs halen, ik denk bijvoorbeeld aan een koerierdienst of mijn gewone verplaatsing”, vertelt Wassim. “Een diploma Nederlands halen is een pluspunt.”