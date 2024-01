53ste mosselsouper in Vrije School De Vlam

Op zaterdag 10 en zondag 11 februari wordt traditiegetrouw het jaarlijkse mosselsouper georganiseerd in de Vrije School De Vlam in Vlamertinge. Al 53 jaar worden onafgebroken in de school tijdens het eerste weekend van de krokusvakantie mosselen à volonté met frietjes (23 euro) of vol-au-vent met groentjes en friet à volonté (20 euro) geserveerd. Voor het eerst dit jaar kan er ook groenteburger (20 euro) verkregen worden. Er is ook een aangepast kindermenu (20 euro). Inschrijven kan tot en met dinsdag 6 februari. Op de foto staan Garmyn, Vinnie Maelstaf, Linde Thoré, Kato Denuwelaere en Elodie Vanysacker. (EG/foto EG)