500 gasten op filmfestival ‘De Gouden Appels’

Filmsterren en tal van andere Bekende Vlamingen streken op 6 en 8 februari neer in VBS Oogappel in Lo voor het filmfestival ‘De Gouden Appels’. De leerlingen van de school kropen voor de gelegenheid zelf in de huid van bekende acteurs en actrices. Het publiek genoot met volle teugen van het spektakel.

Het thema van het schoolfeest van VBS Oogappel in Lo was dit jaar ‘Filmfestival: De Gouden Appels!’. In negen categorieën, waaronder actie, romantiek, musical en Disney, werden telkens drie films genomineerd.

“Voor de bekendmaking van de genomineerde films nodigden we heel wat Bekende Vlamingen uit, onder wie Chantal, de cast van FC De Kampioenen, de cast van Nonkels, Urbanus, De Verhulstjes, Average Rob en Omdat Het Kan, Camille en zelfs koning Filip en koningin Mathilde”, overloopt directrice Sandra Devinck. “We mochten ook internationale gasten verwelkomen, zoals Laurel en Hardy die even terugkwamen uit het verleden. Het publiek kreeg van elke winnende film die een Gouden Appel won als eerste de trailer te zien. Die trailers waren telkens filmpjes met een scène uit de film. De leerlingen waren uiteraard de acteurs. Verder werd de show opgeluisterd door optredens van verschillende artiesten. Ook hier stalen onze oogappels de show. Tot slot zongen we samen op het podium Het Oogappellied.”

“We ontvingen over de twee voorstellingen zo’n kleine 500 gasten die allemaal laaiend enthousiast waren over het talent van onze oogappels”, blikt de directrice tevreden terug. “Op donderdag kwamen vooral grootouders langs. Naast de optredens genoten zij bovendien van een lekker stukje taart met koffie. We zetten ook uittredend burgemeester Lode Morlion in de bloemetjes uit dankbaarheid voor zijn groot hart voor onze scholen en voor de fijne samenwerking met de stadsdiensten tijdens zijn legislatuur. Op vrijdagavond waren het vooral ouders en sympathisanten van de school die naar de voorstelling kwamen kijken.”

Jonge ouders die willen kennismaken met VBS Oogappel, kunnen dat op maandag 31 maart van 18 tot 20 uur tijdens een opendeurdag. In VBS Zonnebloem in Pollinkhove vindt een opendeurdag plaats op dinsdag 1 april, ook van 18 tot 20 uur. (KVCL)

Urbanus zorgde voor een humoristische noot. (gf)

De Verhulstjes waren ook van de partij. (gf)