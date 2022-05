50-dagenviering met fuif en ontbijt verliep vlekkeloos in Ieper

De 100-dagen van de laatstejaars van het secundair onderwijs, aangevuld met de laatstejaars van 2020-2021, kende een vlekkeloos verloop op enkele akkefietjes na. Door corona werd het vieren herleid naar 50-dagen, net als vorig jaar.

“Ook dit jaar waren we door corona niet zeker of we voor het afsluiten van het schooljaar een echte 100-dagenviering konden organiseren”, vertelt schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA). “Door de viering uit te stellen, konden we een vrij normaal afscheidsfeest plannen. Het begon gisteren met een fuif in de Fenixzaal, georganiseerd door de Jeugddienst. Tussen 21 en 3 uur en deze ochtend vond er een ontbijt met optreden plaats op de Grote Markt in Ieper. De klassieke karrentocht kon niet plaatsvinden, mede door het feit dat de landbouwers hun karren niet ter beschikking konden stellen. We zijn tevreden dat de Ieperse laatstejaars toch een feestelijk afscheid kunnen nemen van het secundair onderwijs.”

Verstandige meisjes

Kato Jansegers (18) uit Boezinge had met haar klasgenoten al een pre-party achter de rug voor de echte fuif in de Fenixzaal begon: “We hebben al een goede viering gehad en een afscheid 50 dagen voor het einde van het schooljaar heeft zo zijn voordelen. Er is nog weinig sprake van coronamaatregelen en vannacht zal het ook wat warmer zijn.” Anaïs Delva (17) uit Geluveld had de pre-party ook achter de rug, thuis bij Marie Gamme: “We hebben gedanst en braadworsten gegeten en nu kunnen we verder feesten tot 3 uur vannacht. Als we morgenvroeg naar school gaan, letten de leerkrachten er wel op dat we niet dronken zijn. Bij wie dit toch het geval is, worden de ouders verwittigd om hen op te halen. Maar bij ons zal dat niet gebeuren want wij zijn verstandige meisjes.”

Liever voor laatstejaars

Victorine Spriet (16) is wellicht één van de jongsten op de Fenixfuif: “Het eerste leerjaar heb ik maar één maand gevolgd. Ik ben direct overgegaan naar het tweede leerjaar, dus eigenlijk zit ik een jaar vooruit. Dat valt niet op en zelf heb ik daar geen probleem mee. Ik ben mee opgegroeid met mijn klasgenoten.”

De Ieperse Sarah Duyck (18) moest een tussenstop in de Spoeddienst maken: “Mijn voet omgeslagen en met mijn knie op een boordsteen terechtgekomen. De wonde is genaaid moeten worden, maar dat zal niet beletten om goed te feesten. Bovendien kreeg ik antibiotica mee en zal geen alcohol drinken.” Henri Laloux (18) uit Nieuwkerke vindt het niet goed dat de zesdejaars van vorig schooljaar toegelaten worden op de fuif: “Eigenlijk zou het specifiek voor ons moeten zijn, leerlingen van hetzelfde jaar. De hogeschoolstudenten en universitairen hebben andere mogelijkheden om fuiven te organiseren.”

Geslaagde 50-dagenviering

Schepen Dimitry Soenen blikt tevreden terug op de 50-dagenviering: “Alles is vlot verlopen en er vonden geen baldadigheden plaats, want de politie heeft ook wel een oogje in het zeil gehouden. Een beetje wild feesten hoort er wel bij, maar we kregen niet te maken met comazuipen en niemand diende weggevoerd te worden. De Fenixzaal was tijdens de fuif goed gevuld en voor het ontbijt op de Grote Markt verwelkomden we 700 tot 800 studenten. Ze werden allen getrakteerd op chocomelk, fruitsap, croissants en chocoladekoeken, terwijl een DJ voor de muzikale ambiance zorgde. De viering is achter de rug en we hopen dat we volgend jaar weer een echte 100-dagenviering kunnen organiseren”, besluit schepen Soenen. (EG)